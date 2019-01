L’Autrichien Marcel Hirscher signe une neuvième victoire à Adelboden

Adelboden — L’Autrichien Marcel Hirscher a remporté le slalom d’Adelboden de la Coupe du monde de ski alpin dimanche et, au passage, édité un record du circuit masculin pour le plus grand nombre de victoires sur la même pente. Grâce à une irrésistible poussée en deuxième manche, Hirscher a non seulement devancé tous ses rivaux pour une deuxième journée d’affilée, mais il a aussi signé un neuvième triomphe sur la montagne suisse. Détenteur du troisième rang après la manche initiale, Hirscher a inscrit le meilleur chrono de la deuxième manche (53,08) et son chrono global de 1:47,37 lui a permis de devancer le Français Clément Noël par 50 centièmes de seconde. Âgé de 29 ans, Hirscher totalise 67 victoires en Coupe du monde et maintient une cadence qui menace la marque de tous les temps de 86 triomphes.