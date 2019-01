Les Canadiennes défont les Américaines aux Mondiaux des moins de 18 ans

Photo: Brendan Smialowski Agence France-Presse

Obihiro, Japon — L’équipe de hockey féminin du Canada des moins de 18 ans a remporté le Championnat du monde grâce à une victoire de 3-2 en prolongation contre les États-Unis, dimanche à Obihiro, au Japon. C’est le premier but de l’Ontarienne Maddie Wheeler depuis le début du tournoi qui a donné la médaille d’or au Canada, la cinquième de son histoire à cette compétition, mais sa première depuis 2014. Les Américaines avaient triomphé lors des quatre éditions précédentes. Alexie Guay a été nommée meilleure défenseure du tournoi, en plus d’être sélectionnée sur l’équipe d’étoiles. La joueuse de Magog a obtenu deux buts et quatre mentions d’aide en cinq matchs. La gardienne de but canadienne Raygan Kirk a quant à elle reçu le titre de la joueuse la plus utile de la compétition. En finale pour la médaille de bronze, la Finlande a battu la Russie 3-0.