Ski acrobatique: Mikaël Kingsbury triomphe encore à la Coupe du monde de Calgary

Le bosseur québécois Mikaël Kingsbury a continué sa domination en ski acrobatique, triomphant à la Coupe du monde de Calgary, samedi.



Le champion olympique en titre a remporté trois médailles d'or en trois compétitions de la Coupe du monde cette saison en plus d'avoir gagné l'épreuve en double.



Âgé de 26 ans, Kingsbury a obtenu 84,17 points pour sa descente lors de la super-finale et il a signé une 53e victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde.



Le Suédois Walter Wallberg a mis la main sur la médaille d'argent grâce à un total de 80,98 points. Le Japonais Daichi Hara a complété le podium (78,14).



Du côté des dames, la Kazakhe Yulia Galysheva est montée sur la plus haute marche du podium en vertu d'une récolte de 79,10 points. La Française Perrine Laffont, championne olympique en titre, a gagné la médaille d'argent (77,96) alors que l'Américaine Jaelin Kauf a remporté la médaille de bronze (76,10).



La Québécoise Justine Dufour-Lapointe a conclu l'épreuve en cinquième position.