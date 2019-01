Russell Martin est échangé aux Dodgers de Los Angeles

Photo: Frank Gunn La Presse Canadienne

Los Angeles — Le receveur québécois Russell Martin a été échangé des Blue Jays de Toronto aux Dodgers de Los Angeles. Les Dodgers ont confirmé la nouvelle en après-midi. En retour, les Blue Jays mettent la main sur le lanceur droitier des ligues mineures Andrew Sopko et l’espoir à l’avant-champ Ronny Brito. Plusieurs médias rapportent que les Jays assumeront une large part du salaire de Martin, qui doit toucher 20 millions $US en 2019. Âgé de 35 ans, Martin a considérablement ralenti au cours des dernières années. En 2018, il n’a frappé que pour ,194 avec 10 circuits et 25 points produits en 90 matchs. Il n’a d’ailleurs disputé que 181 rencontres au cours des deux dernières campagnes. Il s’agit du deuxième séjour de Martin avec les Dodgers, qui l’ont repêché au 17e tour en 2002.