Les Alouettes offrent un contrat à Étienne Moisan et libèrent Drew Willy

Les Alouettes de Montréal ont fait signer des contrats à trois choix du repêchage de 2018, en plus d’annoncer la libération du quart-arrière Drew Willy. Parmi les joueurs qui ont signé un nouveau pacte avec le club montréalais se trouve l’ex-receveur de passes du Rouge et Or de l’Université Laval Étienne Moisan, choix de sixième tour. Moisan n’a pas pris part au dernier camp en raison d’une blessure. Les deux autres joueurs qui ont signé un contrat sont le receveur Richmond Nketiah et le demi défensif Lekan Idowu. Par ailleurs, l’équipe a libéré Willy et le demi à l’attaque Lawrence Pittman. Willy, quart partant au début de la dernière campagne, a dû céder sa place après avoir été ennuyé par des blessures et l’ajout dans la formation de Johnny Manziel et Antonio Pipkin.