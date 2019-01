Le Storm obtient l’espoir du Canadien Nick Suzuki de l’Attack

Photo: Darryl Dyck La Presse canadienne

Guelph — L’espoir du Canadien de Montréal Nick Suzuki, qui évolue dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), est passé de l’Attack d’Owen Sound au Storm de Guelph, dans le cadre d’une mégatransaction réalisée mercredi. Suzuki, un joueur de centre de 5 pi 11 po et 183 lb, a marqué 22 buts et récolté 23 mentions d’aide en 30 rencontres jusqu’ici cette saison. Le hockeyeur originaire de London en Ontario a été sélectionné par les Golden Knights de Vegas au 13e rang du repêchage de la LNH en 2017. Il a cependant été acquis par le Canadien en septembre dernier, en compagnie de l’attaquant Tomas Tatar et d’un choix de deuxième ronde au repêchage de la LNH en 2019, en retour du capitaine Max Pacioretty.