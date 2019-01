Le Canadien défait les Red Wings 3-2

L’offensive du Canadien a profité d’un duel face aux Red Wings de Detroit pour reprendre un peu confiance et la formation montréalaise a tenu le coup en fin de rencontre pour l’emporter 3-2, mardi.

Moins de 24 heures après avoir été atteint au visage par un tir, le capitaine du Canadien, Shea Weber, était de retour à son poste. Il a porté une grille protectrice pendant la période d’échauffement et en début de rencontre, mais a rapidement opté pour sa visière habituelle.

« Si [la grille] ne l’avait pas dérangé, il l’aurait portée, mais elle le dérangeait trop, a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. C’est le genre d’individu qu’il est. Il est un gars de la vieille école. »

Le Canadien avait perdu 1-0 face au Wild du Minnesota, lundi, et terminé un séjour à domicile de trois matchs avec une seule victoire et trois buts marqués.

Brendan Gallagher, Joel Armia et Jeff Petry ont touché la cible alors que le Canadien (23-16-5) a égalé cette production offensive en une seule soirée aux dépens de Jimmy Howard. Tomas Tatar a récolté deux aides et Antti Niemi a effectué trente arrêts.

Cette victoire a permis au Canadien de devancer les Islanders de New York au huitième rang de l’association de l’Est avec 51 points. Les Islanders ont toutefois trois matchs de plus à disputer d’ici la fin de la campagne.

« Detroit a joué un bon match, c’est une équipe rapide et jeune, a noté Julien. Peut-être qu’ils étaient plus reposés que nous, mais nous allons prendre la victoire. C’est important de jouer intelligemment quand vous disputez deux matchs en autant de soirs et que vous arrivez en ville tard le soir. Nous n’avons pas patiné comme nous en sommes capables, mais nous nous sommes bien débrouillés la plupart du temps. »

Andreas Athanasiou a réussi un doublé pour les Red Wings (16-22-7), qui n’ont que deux victoires à leurs onze dernières rencontres (2-7-2). Howard a repoussé 22 lancers.

Le Canadien est ainsi venu à bout des Red Wings pour une septième fois d’affilée. Il a marqué 37 buts au cours de cette séquence, contre 16 pour la formation du Michigan.

Howard a concédé de nombreux retours, et c’est après avoir échappé un tir de Phillip Danault que Gallagher a ouvert la marque après 30 secondes de jeu en deuxième période.

Armia a creusé l’écart 66 secondes plus tard grâce à un tir précis, mais Athanasiou a relancé les Red Wings à 6 min 39 s après un revirement de Tatar.

Les Red Wings ont eu l’avantage pendant le reste de la deuxième période, mais le Canadien a encore une fois trouvé le moyen de marquer tôt au retour du vestiaire. Cette fois, c’est Petry qui a profité de beaucoup d’espace pour décocher un tir des poignets précis du côté du bouclier qui a fait bouger les cordages après 19 secondes de jeu.

Une punition de Max Domi en zone offensive a permis aux Red Wings de réduire à nouveau l’écart. Niemi a stoppé les premières tentatives d’Athanasiou et de Gustav Nyquist. Anthony Mantha a ensuite remis à sa droite vers Athanasiou, qui a battu Niemi grâce à un tir sur réception.

L’indiscipline aurait pu couler le Canadien, puisque Tatar a à son tour été chassé quelques minutes plus tard. Cependant, Niemi a eu le dernier mot.

« [Niemi] a joué un match très solide, a noté Julien. En avantage numérique, ils visaient ses jambières, mais il venait à bout de geler la rondelle. Ce n’étaient pas des arrêts faciles. »

Le gardien finlandais présente maintenant un dossier 17-3-3 face aux Red Wings.

Matthew Peca et Charles Hudon avaient été insérés dans la formation du Tricolore au détriment de Michael Chaput et Nicolas Deslauriers. Ils complétaient le quatrième trio avec Kenny Agostino.

Le Canadien disputera son prochain match jeudi, quand il rendra visite aux Blues de St. Louis. Il sera de retour au Centre Bell samedi, pour y affronter l’Avalanche du Colorado.