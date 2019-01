Après 20 saisons dans la NBA, Vince Carter ne semble pas prêt pour la retraite

Les matins sont les plus difficiles. C’est le moment de la journée où Vince Carter ressent chacune de ses 20 saisons dans la NBA.

«Certains matins je me réveille, vous me voyez participer aux entraînements légers et aux meetings et les plus jeunes sont tous là à me demander ’Ça va bien?’, a déclaré Carter. Je leur réponds, ’Bien oui, vous ne comprenez pas’. Je pense que c’est ce qu’il y a de plus difficile.»

Difficile, mais pas assez pour inciter Carter à prendre sa retraite.

L’athlète de 41 ans était de retour à Toronto mardi pour le match entre les Hawks d’Atlanta et les Raptors en soirée.

De nombreux journalistes étaient sur place pour l’accueillir, et plusieurs ont dû se dire que c’était la dernière fois que Carter participerait à un match dans la ville canadienne qui a lancé sa carrière dans la NBA.

Cependant, il a semoncé un reporter qui lui a demandé si, en effet, il s’agissait de sa dernière saison.

«Voyons, mon ami. Il faudrait que vous lisiez, que vous fassiez vos devoirs», lui a lancé l’ancienne grande vedette des Raptors.

Carter n’a pas décidé à quel moment il allait quitter le sport. Il dit qu’il saura quand il sera prêt à le faire. Il aimerait devenir le joueur à la plus longue carrière dans toute l’histoire de la NBA.

Pour le moment, Carter partage le premier rang avec Robert Parish, qui a joué avec quatre équipes entre 1976 et 1997, Kevin Garnett et Dirk Nowitzki. Tout comme Carter, Nowitzki n’a pas encore décidé s’il allait prendre sa retraite à la fin de la campagne en cours.

«À ce stade-ci, la seule chose de nouvelle à accomplir serait de gagner un championnat, bien sûr. Mais aussi la plus longue carrière», a déclaré Carter.

«Si vous retournez en arrière, vous verrez que j’ai dit (que mon but était de jouer) 15 ans. Je ne sais pas comment j’en suis arrivé à ce chiffre. Mais maintenant, durant l’été, je travaille avec vigueur et je m’entraîne comme si j’étais dans la trentaine et je me prépare pour la saison prochaine. C’est un peu à quoi ressemble mon approche. C’est ce que je fais, c’est ce que je connais.»

Carter, dont les manoeuvres spectaculaires ont créé une génération de joueurs et d’amateurs de basketball au Canada, dit qu’il continue d’aimer la rigoureuse routine d’une saison de la NBA.

«Depuis 21 ans maintenant, je me suis préparé de la même manière. Je n’en suis tout simplement pas las. C’est du travail difficile et c’est un peu plus ardu qu’il y a dix ans, mais j’aime encore la corvée. Les vols d’avion tardifs et les séquences de quatre parties en cinq soirs ne me dérangent pas. Je ne peux pas m’imaginer ne pas le faire. Même lors d’un match préparatoire, je me sens bien.»

«Lorsque je n’aurai plus de plaisir ou que je ne voudrai plus faire le travail qui est nécessaire, je vais quitter parce que ce serait un manque de respect face à mon sport. Il me faut faire le travail pour pouvoir être compétitif à ce niveau.»