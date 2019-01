Patinage longue piste: Valérie Maltais qualifiée pour les Mondiaux

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Calgary — À peine six mois après avoir fait la transition au patinage de vitesse longue piste, Valérie Maltais a confirmé sa place pour les championnats du monde des distances individuelles à Inzell, en Allemagne, du 7 au 10 février 2019. La Saguenéenne prendra part aux épreuves de 1500 m et 3000 m ainsi qu’à la poursuite par équipe et au départ de groupe. Maltais, qui en est à sa première saison en longue piste après avoir connu une belle carrière en courte piste, a enregistré le meilleur temps au 1500 m le week-end dernier à la Coupe Canada #2. Elle a également pris la deuxième place au 3000 m et au départ de groupe, derrière Ivanie Blondin d’Ottawa.