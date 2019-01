Le Canadien s’incline 1-0 face au Wild et perd les services de Shea Weber

Mikael Granlund a fait doublement mal au Canadien de Montréal lundi soir. Il a marqué l’unique but de la rencontre en troisième période, en plus d’envoyer Shea Weber à l’infirmerie en l’atteignant accidentellement au visage sur un lancer au premier vingt lors d’une victoire de 1-0 du Wild du Minnesota au Centre Bell.

Le Canadien a perdu les services de son capitaine Weber après la première période.

Le grand no 6 a été touché au visage sur un tir de Granlund après 5:53 de jeu. Weber paraissait avoir été ébranlé sur la séquence, mais il a terminé la période. Il a toutefois dû consulter les médecins de l’équipe au cours du premier entracte et ils ont visiblement préféré le retirer de la rencontre, puisqu’il n’était pas sur le banc au début du deuxième vingt. L’équipe a annoncé un peu plus tard que sa soirée de travail était terminée.

En raison de la perte possible de Weber, le Canadien doit maintenant espérer que le défenseur David Schlemko ne sera pas réclamé au ballottage. Son nom avait été soumis plus tôt dans la journée et les 30 autres formations de la LNH ont jusqu’à midi, mardi, pour le réclamer.

Le Canadien (22-16-5) a finalement encaissé un deuxième revers de suite. Quelques heures après que l’équipe eut annoncé que Carey Price renonçait à sa participation au match des étoiles, le gardien du Tricolore a repoussé 24 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Devan Dubnyk a effectué 32 arrêts pour inscrire un premier jeu blanc à sa fiche cette saison. Le Wild (21-17-3) a ainsi gagné un neuvième match d’affilée face au Canadien.

La dernière victoire du Canadien contre le Wild remonte au 8 novembre 2014.

Si la soirée de Weber a été brève, celle de Kenny Agostino a été encore plus courte, lui qui a joué pendant seulement 25 secondes. Agostino a écopé des punitions majeures et de match pour une mise en échec un peu sur le tard à l’endroit d’Eric Fehr. Ce dernier a semblé se couper au-dessus de l’oeil droit en donnant contre le haut de la bande et il a aussi retraité pour de bon au vestiaire.

Nick Seeler est venu à la défense de Fehr, jetant les gants devant Agostino pour une brève bagarre.

Le Canadien a résisté à l’avantage numérique du Wild avant de se mettre en marche et de connaître une bonne deuxième moitié de période.

Le spectacle a été moins intéressant lors du deuxième vingt, alors que les équipes n’ont généré qu’une poignée d’occasions de marquer.

Granlund a finalement ouvert le pointage après 6:58 de jeu, profitant d’un bête revirement de Jeff Petry pour inscrire son 12e but de la saison.

Malgré de longs moments dans le territoire du Wild après avoir remplacé Price par un attaquant supplémentaire en fin de match, le Canadien a été incapable de tromper la vigilance de Dubnyk.

Le Canadien sera de retour en action dès mardi soir, quand il rendra visite aux Red Wings de Detroit. Il jouera ensuite face aux Blues à St. Louis, jeudi, avant d’accueillir l’Avalanche du Colorado au Centre Bell, samedi.