Revers des Canadiennes au Championnat du monde de hockey des moins de 18 ans

Obihiro, Japon — Les États-Unis l’ont emporté 3-2 aux dépens du Canada lors du deuxième match des deux formations au Championnat du monde de hockey féminin des moins de 18 ans. Julia Gosling et Laura Cote ont réussi les buts des Canadiennes, incapables de conserver leur avance de 2-0. « Je pense que nous avons amorcé le match en force et que nous avons démontré notre vitesse et notre capacité à faire les bonnes choses quand nous affrontons les États-Unis, a analysé l’entraîneur-chef canadien, Howie Draper. Leurs deux buts rapides nous ont ébranlés et ça leur a donné un élan que nous avons eu de la misère à reprendre ensuite. » Abbey Murphy, avec deux buts , et Dominique Petrie ont répliqué pour les Américaines. Raygan Kirk a effectué 20 arrêts pour le Canada, tandis que Skylar Vetter a repoussé 18 tirs pour les Américaines. Le Canada dispute son prochain match contre la Russie mardi.