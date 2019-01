L’Impact officialise le transfert de Silva à Club Olimpia

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

L’Impact de Montréal a officialisé lundi le transfert du milieu de terrain uruguayen Alejandro Silva au club paraguayen Olimpia. Le montant de la transaction, plus de 4 millions de dollars, est le plus important de l’histoire du club, selon la Major League Soccer. Silva a rejoint l’équipe en mars 2018 et a marqué cinq buts et enregistré 11 passes décisives en 31 matchs de saison régulière. Il a également marqué un but en deux matchs du Championnat canadien. « Je remercie Alejandro pour son importante contribution la saison dernière, a mentionné l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde. Son professionnalisme quotidien et son envie de gagner ont grandement aidé l’équipe à progresser. Il a ardemment souhaité saisir une nouvelle opportunité sportive qui lui permet également de se rapprocher de sa famille. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans le futur. » Silva a joué avec Club Olimpia à deux reprises au cours de sa carrière, aidant notamment l’équipe à atteindre la finale de la Copa Libertadores en 2013.