Milos Raonic s’incline en quarts de finale à Brisbane face à Daniil Medvedev

Photo: Tertius Pickard Associated Press

Brisbane — Le Canadien Milos Raonic s’est incliné en trois manches aux mains de Daniil Medvedev, quatrième tête de série, en quarts de finale des Internationaux de tennis de Brisbane, en Australie. Les deux joueurs étaient à égalité 4-4 à la troisième manche lorsque Medvedev a fait le bris à la suite d’une série de fautes directes de Raonic, qui avait remporté le tournoi en 2016 en défaisant en finale le Suisse Roger Federer. Il s’est finalement incliné 6-7 (2), 6-3, 6-4. Il a donc perdu son deuxième affrontement en carrière face à Medvedev, 16e raquette mondiale au classement de l’ATP, après s’être incliné face à lui à Tokyo l’an dernier. Raonic, no 5, n’a pas été en mesure de convertir l’une de ses huit balles de bris. Medvedev affrontera au tour suivant le Français Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur d’Alex de Minaur 6-4, 7-6 (2). Tsonga, âgé de 33 ans, qui revient au jeu après une pause de huit mois en raison d’une blessure au genou, a gardé son calme malgré une foule partisane au Pat Rafter Arena. Kei Nishikori, no 2, et Jeremy Chardy se sont également qualifiés pour les demi-finales. Par ailleurs, Donna Vekic a défait la finaliste de 2018 Aliaksandra Sasnovich 6-2, 6-0 pour obtenir son billet pour les demi-finales du tableau féminin et elle a rendez-vous avec Karolina Pliskova, qui a eu raison de Ajla Tomljanovic 6-1, 1-6, 6-1.