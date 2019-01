Championnat mondial de hockey junior: les Américains passent en finale

Les Américains auront la chance de tout rafler au championnat mondial de hockey junior, résultat d’un gain de 2-1 face aux Russes en demi-finale, vendredi.

Les Russes étaient invaincus dans le tournoi, et ils ont eu le dessus 36-27 pour les tirs. Mais Oliver Wahlstrom et Alexander Chmelevski ont marqué pour les États-Unis, et la réplique de Grigori Denisenko n’a pas suffi.

Samedi, les rivaux en finale seront les Finlandais ou les Suisses.

Cayden Primeau a fait trente-cinq arrêts, neuf de plus que Pyotr Kochetkov. Primeau a été repêché par le Canadien de Montréal en 2017, au septième tour.

« Je voulais juste rester calme et en contrôle, a dit Primeau, le fils de l’ancien joueur de la LNH Keith Primeau. Je savais qu’ils allaient bourdonner jusqu’à la fin. Je voulais juste rester en bonne position. »

« Ils ont eu des chances, mais Cayden a fait de bons arrêts, a confié l’attaquant Josh Norris. Il nous a gardés dans le match et nous avons converti nos occasions. Les gars ont fait du beau travail. »

Les Américains sont donc assurés de faire mieux que leur médaille de bronze de l’an dernier. Ils avaient alors battu la Russie en quarts de finale.

Wahlstrom a marqué à 14 min 29 s de la première période. Puis, à 4 min 20 s au deuxième vingt, Alexander Chmelevski a fait mouche. Denisenko a répliqué à 14 min 36 s au deuxième tiers.

Il a été un choix de premier tour des Panthers de la Floride l’an dernier.

Au milieu de la première période, les arbitres ont refusé un but à Nikita Shashkov, jugeant qu’il a fait un mouvement pour pousser la rondelle dans le but avec le patin.