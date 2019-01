La Finlande élimine le Canada du Championnat mondial de hockey junior

Ce fut une journée de surprises au Championnat mondial de hockey junior, mercredi, et l’une d’elles a créé un choc qui s’est probablement fait ressentir dans tout le Canada.



Le défenseur Toni Utunen a déjoué Michael DiPietro à 5:17 de la période de prolongation et la Finlande a éliminé Équipe Canada 2-1 en quarts de finale du tournoi, à Vancouver.



Le triomphe finlandais est survenu quelques heures à peine après que la Suisse eut mérité une étonnante victoire de 2-0 contre la Suède. Du coup, la Finlande et la Suisse croiseront le fer lors de ce qui était une improbable demi-finale, vendredi à Vancouver.



À la suite de ce revers, le Canada sera exclu du podium pour la première fois de son histoire lors d’un championnat junior présenté en ses terres.



Champion en titre, le Canada semblait se diriger vers la victoire alors qu’il menait 1-0 avec moins d’une minute à jouer au temps réglementaire, grâce à un but d’Ian Mitchell tôt au deuxième vingt.



Toutefois, un but bizarre et chanceux d’Aleksi Heponiemi, alors que le cadran indiquait 46,4 secondes, a permis aux Finlandais de prolonger le suspense.



La séquence s’est amorcée lorsque le défenseur Ty Smith a chuté dans le coin de la patinoire, permettant à Eeli Tolvanen d’effectuer un tir qui a donné sur l’extérieur du filet canadien.



La rondelle est revenue au patineur finlandais et son deuxième tir a frappé la cheville de Heponiemi avant de se faufiler derrière DiPietro, qui a paru éberlué par la tournure des événements.



Malgré la déception qui pouvait habiter les joueurs d’Équipe Canada, ces derniers ont profité d’une occasion en or de mettre fin au duel au tout début de la période supplémentaire lorsque Tolvanen a été pris en défaut pour avoir accroché lors d’une défenseur Evan Bouchard.



Ce geste a été sanctionné par un tir de pénalité et comme le lui permet le règlement international, Tim Hunter s’est tourné vers un autre joueur. L’entraîneur-chef canadien a choisi son capitaine, le Québécois Maxime Comtois.



Lentement, ce dernier s’est présenté devant le gardien Ukko-Pekka Luukkonen qui n’a jamais broché et stoppé le tir bas de Comtois à l’aide de sa jambière droite.



Dans la défaite, DiPietro a stoppé 32 rondelles et effectué plusieurs arrêts de toute beauté pendant la première période au moment où les joueurs canadiens paraissaient nerveux.



Le Canada est sorti du vestiaire avec plus d’énergie en deuxième période et n’a eu besoin que de 90 secondes pour inscrire le premier but du match lorsque Mitchell a complété un jeu amorcé par Barrett Hayton.