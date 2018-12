Roger Federer amorce la saison du bon pied

PERTH — Roger Federer a entamé la préparation en vue de la défense de son titre aux Internationaux australiens en gagnant 6-1 et 6-1 devant Cameron Norrie à la Coupe Hopman, dimanche. Le Suisse a vaincu son rival britannique en 57 minutes. Sa compatriote Belinda Bencic a défait Katie Boulter. Mardi, Federer et Bencic affronteront en double mixte les Américains Serena Williams et Frances Tiafoe. Une salle comble est prévue pour cette première fois où Federer et Williams vont partager un terrain. Tous deux âgés de 37 ans, ils totalisent 43 titres majeurs en simple. À la Coupe Hopman, huit nations se mesurent l’une à l’autre lors d’affrontements en trois temps : simple dames, simple messieurs et double mixte.