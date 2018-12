Adonis Stevenson est sorti du coma, selon sa conjointe

Le boxeur québécois Adonis Stevenson est sorti du coma, a déclaré sa conjointe Simone God par voie de communiqué samedi.

Stevenson, qui est âgé de 41 ans, reposait dans un coma artificiel à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec, à la suite de sa défaite par K.-O. contre l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk le 1er décembre.

« En dépit des informations qui ont été coulées dans les médias, j’aimerais clarifier la situation et dire qu’Adonis est éveillé, pouvait-on lire dans le communiqué de Mme God. Il soigne sa blessure en compagnie des membres de sa famille et des médecins qui l’entourent. Adonis est un champion du monde dans le ring et il démontre la même hargne, force et détermination dans sa rééducation. »

« Nos prières ont été entendues », a écrit sur Twitter le boxeur Jean Pascal quelques minutes plus tard.

Admis à l’hôpital spécialisé en neurochirurgie et en traitement des traumatismes crâniens à la suite de sa défaite par K.-O. au 11e round de son combat de championnat des mi-lourds du World Boxing Council, Stevenson a dû subir une intervention chirurgicale pendant la nuit suivante.

Selon ce qu’a déclaré le 5 décembre le Dr Alexis Turgeon, médecin spécialiste des soins intensifs de l’hôpital, Stevenson souffre d’un traumatisme craniocérébral grave et devrait avoir des séquelles.

L’hôpital n’a pas émis de mise à jour de son état de santé depuis ce temps.