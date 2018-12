Hockey junior: le Canada défait la Slovaquie 6-1

Cody Glass a récolté un but et deux aides, Ian Scott a stoppé 23 lancers et le Canada a vaincu la Slovaquie 6-1 lors d’un match préparatoire en vue du Championnat mondial de hockey junior, vendredi soir.

Il s’agissait de la deuxième victoire d’affilée du Canada lors des parties préparatoires avant le début du tournoi, le 26 décembre, au Rogers Arena de Vancouver.

Le Canada a eu raison de la Suisse par la marque de 5-3, mercredi. Les représentants de l’unifolié amorceront la défense de leur titre contre le Danemark.

Le Canada s’est rapidement propulsé en avant 4-0 lors du premier engagement, après avoir dominé la Slovaquie 19-7 au chapitre des lancers. Maxime Comtois, Jack Studnicka, Nick Suzuki et Shane Bowers ont enfilé l’aiguille.

L’équipe locale a inscrit le seul but du deuxième vingt, accentuant son avance quand Glass a marqué en avantage numérique. Studnicka et Evan Bouchard ont obtenu les mentions d’assistance.

Les joueurs canadiens et les Slovaques ont par la suite échangé un but en troisième période. Ty Smith a touché la cible grâce à un tir des poignets en provenance de la pointe, mais Patrik Hrehorcak a privé Scott d’un blanchissage alors qu’il restait cinq minutes à écouler à la partie.

Grâce à son mouvement de rondelle efficace en zone adverse, le Canada a créé plusieurs occasions de marquer et il a dominé la Slovaquie 45-23 au chapitre des tirs.

Owen Tippett et Joseph Veleno ont notamment alimenté quelques coéquipiers grâce à de superbes manoeuvres avec le disque.

Comtois a pour sa part fait sentir sa présence en appliquant de bonnes mises en échec. L’attaquant des Voltigeurs de Drummondville, le seul vétéran du Canada à avoir remporté la médaille d’or l’an dernier, avait amassé deux buts et deux mentions d’aide contre la Suisse.

Le gardien de 17 ans Samuel Hlavaj a fait face à 45 lancers pour la Slovaquie, repoussant 39 d’entre eux.