Shiffrin remporte le slalom géant de Courchevel

Courchevel — Mikaela Shiffrin a poursuivi sa lancée vers la conquête d’un troisième gros globe de cristal de suite en remportant le slalom géant de Courchevel, vendredi, enregistrant du même coup sa 49e victoire sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin. Il s’agissait de la quatrième victoire d’affilée de Shiffrin. Elle est devenue la plus jeune skieuse à atteindre le plateau des 49 victoires en Coupe du monde, et elle pourrait signer sa 50e dès le slalom samedi. Mikaela Tommy, de Wakefield, fut la meilleure skieuse canadienne en vertu de sa 19e place, à 2,77 secondes de Shiffrin. Ses compatriotes Valérie Grenier, d’Ottawa, et Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, ont respectivement terminé 20e et 22e.