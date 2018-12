Brady Leman décroche la médaille de bronze en ski cross à la CM d’Innichen

Le Canadien Brady Leman a décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde de ski cross, vendredi, réalisant du même coup son quatrième podium à Innichen, la piste la plus raide et la plus sinueuse du circuit.

Le vétéran âgé de 32 ans, qui a obtenu l’or dans cette discipline aux Jeux olympiques de Pyeongchang, a terminé derrière les Français Jonathan et Bastien Midol. « C’était une dure épreuve en finale et j’ai skié de mon mieux pour obtenir la troisième place », a résumé Leman.

Le Montréalais Christopher Del Bosco a abouti en huitième place.

Chez les dames, la championne de ski cross aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, Marielle Thompson, de Whistler, en C.-B., a abouti au pied du podium.

Ses compatriotes Abby McEwen, d’Edmonton, et India Sherret, de Cranbrook, en C.-B., ont terminé l’épreuve en sixième et huitième places.

« Je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer. C’était très éprouvant pour les nerfs, mais vraiment amusant, a déclaré McEwen, une skieuse de 22 ans qui participait à sa première petite finale en Coupe du monde. J’avais un grand sourire au départ, je voulais juste aller vite. Je ne savais pas comment j’allais finir. C’est un parcours difficile, très glacé, mais lors de ma petite finale, j’étais deuxième et j’ai maintenu cette position. »

Pour leur part, Kelsey Serwa, de Kelowna, en C.-B., Mikayla Martin, de Squamish, en C.-B., et Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, se sont emparées des 12e, 16e et 17e échelons.

L’épreuve a été remportée par la Suissesse Fanny Smith, devant la Suédoise Sandra Naeslund et la Française Marielle Berger Sabbatel.

La Coupe du monde de ski cross d’Innichen se poursuivra samedi.