Rémy Vercoutre devient l’entraîneur des gardiens de l’Impact de Montréal

Photo: Jean-Christophe Verhaegen Agence France-Presse

L’ex-gardien français Rémy Vercoutre a été nommé l’entraîneur des gardiens de l’Impact, a annoncé mardi l’organisation montréalaise. Il aura la responsabilité de la préparation et de l’entraînement des gardiens de but, en collaboration avec Joël Bats, a indiqué par voie de communiqué l’entraîneur-chef Rémy Garde. Vercoutre a joué un total de 240 matchs de Ligue 1 avec le HSC Montpellier, l’Olympique lyonnais, le Racing Strasbourg et le SM Caen, notamment. Il a également été sous la tutelle de Bats pendant son séjour à Lyon, de 2002 à 2014, et a été dirigé par Garde à Lyon de 2011 à 2014. Avec cette nomination, le personnel d’entraîneurs de l’Impact pour la saison 2019 sera composé de Bats, Robert Duverne, Wilfried Nancy et Vercoutre.