La MLS réduit sa saison et adopte un nouveau format éliminatoire

La Major League Soccer a décidé de raccourcir d’un mois son calendrier régulier, en plus d’abandonner les matchs aller-retour en éliminatoires à compter de 2019. Ces changements signifient que la Coupe de la MLS sera disputée le 10 novembre, sa date la plus hâtive depuis la saison 2002. La ligue a annoncé ces changements lundi. Auparavant, les demi-finales et finales d’associations étaient disputées sur deux rencontres, au total des buts, format adopté en 2003. La MLS croit que le nouveau format récompensera les équipes ayant conservé la meilleure fiche en saison régulière en leur permettant de profiter davantage de l’avantage du terrain.