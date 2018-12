Le Canadien tient bon et défait les Hurricanes 6-4

Pendant une période et demie jeudi soir, Petr Mrazek semblait vouloir répéter les exploits de son coéquipier Curtis McElhinney le 27 novembre dernier au Centre Bell. Il a fallu un but du quatrième trio pour lancer un déluge qui a tenu les spectateurs en haleine en troisième période.

Le Canadien de Montréal a marqué deux buts durant les cinq premières minutes du troisième vingt, pavant la voie vers un gain de 6-4 contre les Hurricanes de la Caroline.

Les hommes de Claude Julien ont fait oublier leur piètre sortie de mardi au Minnesota et remporté une quatrième victoire à leurs cinq dernières sorties, et une cinquième en sept matchs.

Surtout, ils ont consolidé leur emprise sur le huitième rang du classement général de l’association Est. Avec ses 37 points après 32 matchs, le Canadien (16-11-5) s’est approché à un point des Bruins de Boston et a porté son avance à cinq points sur les Penguins de Pittsburgh et les Red Wings de Detroit.

Les Penguins ont deux parties en banque et les Bruins, une sur le Canadien.

« J’ai trouvé qu’on a joué un pas pire match. On patinait bien, on a eu de bonnes chances en première période et on n’en a pas donné beaucoup », a analysé Julien.

« Peut-être qu’en troisième, le jeu s’est ouvert un petit peu trop à notre goût, mais on a réussi à gagner le match et c’est important », a-t-il aussi fait remarquer.

Quant aux Hurricanes (13-13-4), ils ont subi une cinquième défaite à leurs six dernières parties, dont quatre en temps réglementaire.

La troupe de Rod Brind’Amour venait de porter le score 2-2 dès la 23e seconde du troisième vingt quand Brendan Gallagher a récolté son 14e filet de la saison seulement 22 secondes plus tard, en glissant la rondelle entre les jambières du gardien Petr Mrazek après avoir reçu une belle passe de Phillip Danault.

C’était là le début d’une troisième période pour le moins fertile en émotions, lors de laquelle il s’est marqué sept buts, dont quatre par le Canadien.

Moins de quatre minutes après le but de Gallagher, Artturi Lehkonen a inscrit son 6e filet de la saison, et peut-être le plus beau de sa carrière. Après avoir accepté une autre passe de Danault, Lehkonen a détalé le long de l’aile droite, a aisément contourné Calvin De Haan avant de déjouer Mrazek, malgré l’arrivée en trombe de Justin Williams.

Les Hurricanes ont réagi au milieu de l’engagement grâce au troisième but du défenseur Jaccob Slavin, mais il a fallu moins de deux minutes au Canadien pour récupérer son avance de deux buts, grâce au neuvième d’Andrew Shaw.

Sebastian Aho (9e) a redonné espoir aux visiteurs avec 4 min 22 s à écouler, mais Jeff Petry, avec son deuxième du match, a scellé l’issue du match en marquant dans une cage déserte d’un tir décoché du fond de son territoire et qui a glissé tout doucement dans le filet avec 1 min 59 s à jouer.

Matthew Peca (2e) a inscrit l’autre filet du Canadien, qui a terminé le match avec 40 tirs. Ce but, marqué à 13 min 51 s de la période médiane, a créé l’égalité 1-1 et a fait débloquer l’attaque montréalaise.

« Chaque fois que vous avez la chance de contribuer, ça procure une belle sensation », a admis Peca, qui avait été laissé de côté lors de huit des dix matchs précédents et lors des trois derniers.

« Il est venu à un moment de la rencontre où nous en avions vraiment besoin, car nous tirions de l’arrière. »

La recrue Andrei Svechnikov a marqué les deux premiers buts des Hurricanes, dont un de toute beauté en deuxième période, lors duquel il a d’abord mystifié Shea Weber, puis Carey Price.



Bien que moins occupé que Mrazek, Price a tout de même livré une solide performance en réalisant 27 arrêts, dont plusieurs assez spectaculaires.

Le Canadien poursuivra son séjour de trois matchs au Centre Bell en accueillant les Sénateurs d’Ottawa samedi soir. Ce sera le troisième duel entre les deux équipes depuis le 4 décembre, et le dernier en saison régulière.