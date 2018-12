Alex Formenton s’ajoute à la liste des blessés d’Équipe Canada junior

Un des deux vétérans d’Équipe Canada junior se déplaçait en béquilles, jeudi, et attendait le feu vert des médecins quant à son retour sur la patinoire.

Après avoir voulu contourner un défenseur lors d’une montée en zone adverse, lors du match préparatoire de mercredi contre des universitaires, l’attaquant Alex Formenton a bizarrement chuté sur la patinoire et s’est blessé à la jambe droite. Il ne pouvait d’ailleurs pas appliquer de pression sur celle-ci.

Le directeur de l’équipe nationale, Shawn Bullock, a fait savoir que l’état de santé de Formenton allait être évalué quotidiennement et qu’aucune décision n’avait été prise quant à sa présence avec le Canada, qui amorcera son tournoi au Danemark le 26 décembre.

« Je ne veux pas me lancer dans des scénarios, a affirmé Bullock après l’entraînement de l’équipe au Q Centre. Nos médecins font un très bon travail. Nous examinons attentivement sa jambe droite et nous en saurons plus prochainement. »

Formenton était vu comme un des leaders de l’équipe nationale. « C’est un joueur qui était avec nous l’an dernier et qui a grandement contribué à nos succès, a insisté Bullock. Tu ne peux pas acheter de l’expérience. Il est important pour notre équipe, mais la beauté de notre pays, c’est que nous avons de la profondeur. »

Bullock a ajouté que les autres joueurs sur la liste de blessés, les attaquants Gabriel Vilardi et Jaret Anderson-Dolan, deux choix des Kings de Los Angeles, patinaient avec leurs coéquipiers d’Équipe Canada junior. « Chaque fois que nous sommes impliqués avec Équipe Canada junior, l’équipe des moins de 18 ans ou celle au Championnat du monde de hockey, rien n’avance en ligne droite, a admis Bullock. Nous devons être en mesure de nous adapter. »

Les joueurs d’Équipe Canada junior disputeront leur deuxième match préparatoire jeudi, contre une sélection d’universitaires canadiens.

Cette série de trois parties se terminera vendredi après-midi.

Il y a actuellement 34 joueurs au camp de sélection, mais la formation doit être réduite à 22 joueurs samedi.