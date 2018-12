Tony Washington paraphe un nouveau contrat de deux ans avec les Alouettes

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Le joueur de ligne offensive Tony Washington a paraphé une nouvelle entente de deux ans avec les Alouettes de Montréal. Washington, acquis des Tiger-Cats de Hamilton en juillet dernier en même temps que le quart Johnny Manziel, en sera à sa neuvième campagne dans la LCF, lui qui a disputé 104 matchs, dont 103 comme partant. Avant de se joindre aux Alouettes, Washington a porté les couleurs des Stampeders de Calgary, des Argonauts de Toronto, des Eskimos d’Edmonton et des Tiger-Cats. L’athlète de 32 ans, originaire de La Nouvelle-Orléans, a soulevé la coupe Grey en 2012 (Toronto) et en 2015 (Edmonton). « Tony est l’un des meilleurs plaqueurs de la LCF et son arrivée a grandement contribué à stabiliser notre ligne à l’attaque lors de la saison dernière, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Son expérience, ses victoires à la Coupe Grey et son attitude positive se veulent de précieux atouts pour notre attaque et notre équipe. » Avant de faire ses débuts chez les professionnels, Washington a porté les couleurs des Wildcats de l’Université Abilene Christian.