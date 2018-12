Changement de nom des «Redmen»: McGill tranchera en janvier

L’Université McGill déterminera le mois prochain si ses équipes sportives devront abandonner ou non le surnom de « Redmen », que certains jugent péjoratif pour les Premières Nations. Le vice-recteur exécutif a indiqué vendredi dans un communiqué qu’il avait reçu le rapport d’un groupe de travail sur les pratiques de commémoration et de changement de nom de l’université. Le rapport ne formule aucune recommandation définitive, mais conseille de peser le pour et le contre. Le vice-recteur exécutif Christopher Manfredi affirme que l’administration de l’université recueillera d’autres avis dans les prochaines semaines avant de prendre une décision définitive.