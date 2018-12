Le boxeur David Lemieux prend son mal en patience

David Lemieux, de Laval, croyait avoir fait tout ce qu’il avait à faire pour se frotter à Saul « Canelo » Álvarez le 15 décembre, dans un mégachampionnat du monde des poids moyens présenté au Madison Square Garden. Lemieux (40-4, 34 K.-O.) sera bien au MSG le 15 décembre, mais il sera en demi-finale du combat qu’Álvarez livrera à Rocky Fielding… chez les super-moyens. Le Mexicain a plutôt décidé de défier l’Anglais pour son titre des 168 lb de la World Boxing Association (WBA). « C’est certain qu’on se concentre sur Tureano Johnson, mais on cherche les plus gros combats de la division, a déclaré Lemieux. Maintenant, “Canelo” a décidé de livrer son prochain combat chez les super-moyens. On verra ce qu’il en est pour la suite. Mais j’aurais bien aimé l’affronter. »