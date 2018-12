Harry Novillo, un homme transformé, se joint à l’Impact de Montréal

Bien qu’il soit conscient qu’il n’a pas toujours priorisé le soccer comme il aurait dû le faire, Harry Novillo est maintenant fin prêt à amorcer le nouveau chapitre de sa carrière du bon pied.

L’attaquant français et international martiniquais a conclu une entente de deux saisons, assortie d’une année d’option, avec l’Impact de Montréal, mercredi. Son acquisition sera cependant confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

« Je suis très heureux de me joindre à l’Impact et de retrouver un championnat qui, pour moi, devient un championnat majeur. C’est un plaisir énorme », a déclaré Novillo.

Cette embauche n’est pas surprenante, compte tenu du fait que Novillo s’était entraîné avec l’Impact en septembre. À l’époque, l’entraîneur-chef Rémi Garde avait souligné que l’attaquant français était promis à une belle carrière, mais qu’il avait fait « beaucoup de bêtises, d’erreurs ». Il semble donc que Novillo a convaincu Garde qu’il a la maturité et encore le talent nécessaire pour évoluer en MLS.

En conférence téléphonique mercredi midi, Novillo ne s’est pas caché. L’ailier de 26 ans a reconnu qu’il n’avait pas toujours été impliqué entièrement dans son sport et a avoué sa part de responsabilité dans son parcours cahoteux.

« Quand on est jeune, c’est vrai que la tête ne reste pas toujours en place, on pense à autre chose, a-t-il admis. Dans la vie, toutes les expériences sont bonnes pour en tirer des leçons. Moi, j’ai tiré beaucoup de leçons de ce que j’ai pu faire dans le passé. Toutes les bêtises que j’ai pu faire, aujourd’hui, j’en suis conscient. Je ne regrette rien et je suis même heureux d’avoir fait ces bêtises, parce qu’aujourd’hui, à 26 ans, je peux réaliser que ce n’était pas de bonnes choses à faire et que je ne recommencerais pas. »

Le nouveau venu de l’Impact a toutefois tenu à préciser qu’il était un homme changé et qu’il était prêt à accomplir de grandes choses à Montréal.

« Aujourd’hui, j’ai ma femme, je suis tranquille. J’ai simplement une chose sur laquelle je dois me concentrer et c’est le soccer, a souligné Novillo. Avant, on aurait pu dire que j’avais la tête ailleurs, mais aujourd’hui ce n’est pas le cas du tout. Je sais ce que je veux faire, j’ai des ambitions, j’ai des objectifs, et je suis venu à Montréal pour les réaliser. »

L’arrivée de Novillo pourra permettre à l’Impact d’ajouter de la profondeur à l’attaque. « C’est un joueur offensif doté d’une bonne technique qui lui permet de jouer à différents postes en attaque, a déclaré Garde par voie de communiqué mercredi. Ce sera un atout supplémentaire pour aider le collectif à atteindre nos objectifs. »

Même si naturellement il préfère jouer à la gauche puisqu’il est droitier, l’attaquant français souhaite simplement donner un coup de main au club.

« Je suis le genre de joueur qui adore aller de l’avant. J’adore mettre la défense sous pression et j’aime le [soccer] “moderne”, entre guillemets. Je pourrais dire que j’ai une assez bonne frappe, j’adore les coups de pied arrêtés, j’adore le beau jeu. Avec les qualités que j’ai vues à Montréal, je crois que c’est une équipe parfaite pour pouvoir s’exprimer correctement. »

Le Français, qui est âgé de 26 ans, a récolté neuf buts et quatre passes décisives en 21 matchs, dont 20 départs, et 1783 minutes de jeu avec Melbourne City, en A-League australienne. Il avait également marqué un but en deux matchs de la Coupe d’Australie.

Sur la scène internationale, Novillo a disputé deux matchs avec l’équipe nationale de la Martinique, face à Haïti et à la Jamaïque, lors de la Coupe caribéenne des nations de la CONCACAF en 2014. Il avait auparavant évolué avec l’équipe U19 de la France.