Le Canadien de Montréal évalué à 1,3 milliard $US

Toronto — Les Rangers de New York demeurent l’équipe dont la valeur est la plus élevée au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH), selon le classement du magazine Forbes. Pour une quatrième année consécutive, les Rangers arrivent en tête du classement annuel effectué par Forbes. La valeur de l’équipe a augmenté de 3 % au cours de la dernière année, atteignant 1,55 milliard $US, devant les Maple Leafs de Toronto (1,35 milliard). Le Canadien de Montréal (1,3 milliard) se classe au troisième rang du palmarès. La formation montréalaise présente une augmentation de 4 %, soit la même que les Maple Leafs. Les équipes faisant partie des six clubs originaux se classent parmi les cinq premiers rangs de la liste.