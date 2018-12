Brendan Gallagher lauréat du trophée Jean-Béliveau

Photo: Sarah Stier / Getty Images / AFP

Brossard — L’attaquant Brendan Gallagher a été nommé lauréat du trophée Jean-Béliveau pour la saison 2017-2018, qui souligne son engagement communautaire et son dévouement à la cause des enfants. Le Canadien de Montréal en a fait l’annonce par voie de communiqué. Décerné annuellement au joueur du Canadien qui se distingue par ses actions et sa générosité au sein de la communauté, le trophée est accompagné d’un don de 25 000 $ à un organisme au choix du joueur honoré. L’évaluation des candidats tient compte de leur engagement, leur leadership, du temps et de l’implication qu’ils ont consacrés aux différentes initiatives collectives et personnelles qui leur tiennent à coeur.