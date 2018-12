Aucun joueur des Alouettes parmi l’équipe d’étoiles

Les Alouettes ont fait chou blanc : la Ligue canadienne de football a dévoilé aujourd’hui l’identité de sa 56e équipe d’étoiles, pour laquelle aucun joueur de la formation montréalaise n’a été sélectionné. En tout, 27 joueurs ont été sélectionnés par les entraîneurs-chefs ainsi que des membres de l’association des chroniqueurs de football du Canada. De ce nombre, 18 proviennent de l’association Ouest, dont 5 des Blue Bombers de Winnipeg et des Lions de la Colombie-Britannique, les équipes les mieux représentées, avec les Tiger-Cats de Hamilton. Les Roughriders de la Saskatchewan et le Rouge et Noir d’Ottawa ont vu quatre de leurs représentants honorés, tandis que les Stampeders de Calgary ont vu trois de leurs joueurs sélectionnés. L’autre joueur provient des Eskimos d’Edmonton.