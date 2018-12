Huit joueurs de la LHJMQ au camp de sélection d’Équipe Canada junior

Seulement deux joueurs ayant contribué à la conquête de la médaille d’or en janvier dernier s’aligneront pour l’équipe canadienne au prochain Championnat du monde de hockey junior.

Les attaquants Maxime Comtois, des Voltigeurs de Drummondville (LHJMQ), et Alex Formenton, des Knights de London (LHO), figurent parmi les 34 joueurs retenus par l’entraîneur-chef Tim Hunter et Hockey Canada en vue du camp de sélection qui précédera le Championnat du monde junior, dont le coup d’envoi sera donné le 26 décembre.

Sept autres joueurs de la LHJMQ seront également présents à ce camp de sélection. Il s’agit des défenseurs Nicolas Beaudin des Voltigeurs, Noah Dobson, du Titan d’Acadie-Bathurst, Pierre-Olivier Joseph, des Islanders de Charlottetown et Jared McIsaac des Mooseheads de Halifax ainsi que des attaquants Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski, Raphaël Lavoie, des Mooseheads et Joe Veleno des Voltigeurs. Lafrenière est le plus jeune joueur invité à seulement 17 ans. Il n’est pas admissible au repêchage de la LNH avant 2020.

Les défenseurs Ian Mitchell (Denver), Jacob Bernard-Docker (North Dakota) et Cameron Crotty (Université de Boston) et l’attaquant Shane Bowers (Boston) sont les seuls Canadiens évoluant à l’extérieur du circuit canadien.

L’attaquant Gabe Vilardi participera aussi au camp. Son statut était incertain puisque son nom a été inscrit sur la liste des blessés des Kings de Los Angeles au début de la saison, mais il est présentement rétabli et retrouve sa condition physique dans la Ligue américaine.

La bataille devant le filet se fera entre Michael DiPietro (Windsor), Ian Scott (Prince Albert) et Matthew Villalta (Sault Ste Marie).

Le camp de sélection se tiendra du 10 au 14 décembre à Victoria et sera suivi de trois matchs préparatoires contre un groupe de joueurs universitaires étoiles. Hunter doit ensuite réduire l’effectif à 23 joueurs en vue du tournoi.

L’équipe canadienne disputera son match inaugural du tournoi contre le Danemark, le 26 décembre, au Rogers Arena de Vancouver.