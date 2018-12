Marie-Ève Dicaire devient la première Québécoise championne du monde de boxe

La boxeuse québécoise Marie-Ève Dicaire est devenue samedi soir la première Québécoise championne du monde en boxe.

Dicaire a détrôné la championne des super-mi-moyens de l’International Boxing Federation (IBF), l’Uruguayenne Chris Namus, dans une victoire remportée par décision unanime.

À l’issue de 10 rounds endiablés, au cours desquelles les deux boxeuses se sont lancées sans cesse à l’attaque, Dicaire a obtenu la faveur des trois juges par des pointages de 97-93, 96-94 et 97-93.

« On l’a fait ! Il y a quatre ans, on m’a dit que je ne boxerai plus jamais, mais j’ai une équipe qui a cru en moi, a déclaré Dicaire. Merci à Yvon (Michel), qui a cru en la boxe féminine. Qui aurait cru qu’on aurait une championne du monde au Québec. »

« Nous sommes extrêmement fiers de Marie-Ève. Elle a fait tout ce qu’il fallait pour que sa carrière progresse, a noté Michel. Parfois, elle trouvait que ça n’allait pas assez vite, mais on se parlait et on réglait ça. Aujourd’hui, elle a livré le meilleur combat de sa carrière contre la meilleure boxeuse qu’elle a affrontée. »

Incisive, Dicaire (14-0, 0 K.-O.) a souvent touché la cible avec sa gauche, qui est passée plus souvent qu’autrement au-dessus de la garde de Namus (24-5, 8 K.-O.).

Mais L’Uruguayenne a chèrement vendu sa peau, touchant souvent la Québécoise en combinaisons, notamment aux cinquième et neuvième rounds.

Dicaire a gardé le meilleur pour la fin, offrant au 10e ce qui est peut-être le meilleur round de sa carrière jusqu’ici.

« Quand je suis arrivée dans le coin entre le neuvième et le 10e, on m’a motivée, a souligné la nouvelle championne. On m’a dit : ‘Marie-Ève : tu vas être championne du monde. Laisse aller tes mains ‘. »

« Je pense aussi qu’il y avait beaucoup d’adrénaline dans ces coups-là ! », a ajouté Michel.