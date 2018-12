Le Canadien propulsé vers un gain de 5-2 sur les Rangers

Shea Weber et Artturi Lehkonen ont marqué deux buts chacun et ils ont lancé le Canadien de Montréal vers une victoire de 5-2 contre les Rangers de New York samedi soir au Centre Bell.



Le gain est le premier des hommes de Claude Julien après cinq revers consécutifs, dont trois devant leurs partisans. Le Canadien n’avait pas gagné à domicile depuis le 10 novembre face aux Golden Knights de Vegas et sa dernière victoire remontait au samedi suivant, à Vancouver face aux Canucks.



Quant aux Rangers, qui avaient battu le Canadien 5-3 au Madison Square Gardien le 6 novembre, ils sont dans un creux de vague avec un quatrième échec à leurs cinq dernières sorties. Ils vivent des moments particulièrement laborieux à l’extérieur de leur mythique enceinte alors qu’ils ont subi une quatrième défaite consécutive à l’étranger.



À son deuxième match en 2018-2019, Weber a inscrit ses deux premiers filets de la saison, tous deux au premier vingt. Son premier du match lui a permis de faire vibrer les cordages pour la première fois depuis le 5 décembre 2017 contre les Blues de St. Louis à Montréal.



Plus important encore, le deuxième, marqué à 19:52, a permis au Canadien de se donner un coussin de deux buts pour la première fois depuis la deuxième période du match du 19 novembre contre les Capitals de Washington.



Quant à Lehkonen, que Claude Julien souhaitait voir débloquer, il a exaucé les désirs de son entraîneur-chef avec panache. Il a gonflé l’avance du Canadien à 4-0 avec ses 3e et 4e filets de la saison, marqués en un peu plus de trois minutes tôt au deuxième engagement.



Le premier des deux filets de Lehkonen était son premier en sept parties, soit depuis le 15 novembre lorsqu’il avait inscrit le but victorieux dans un triomphe de 3-2 du Canadien face aux Flames à Calgary.



Tomas Tatar, qui avait réalisé un deuxième effort de toute beauté pour aider Weber à marquer son deuxième but de la rencontre, a mis le match hors de portée des Rangers avec son 11e de la saison au milieu de la troisième période.



Le Canadien a été de loin la meilleure des deux équipes sur la patinoire et il a terminé la rencontre avec 42 tirs en direction d’Alexandar Georgiev contre seulement 22 par les Rangers.



Ce qui ne veut pas dire que Carey Price n’a pas connu un fort match. Avant de céder devant Jimmy Vesey (9e) et Ryan Strome (3e) en deuxième période, Price avait réalisé des arrêts importants pendant le premier vingt alors que le score n’était encore que de 1-0.



Le Canadien cherchera à signer une deuxième victoire d’affilée dès dimanche soir alors qu’il accueillera les Sharks de San Jose.