Vers la fin de l’utilisation du terme «midget» dans le hockey mineur?

Les termes utilisés pour nommer les groupes d’âge au hockey — novice, atome, pee-wee, bantam et midget — pourraient bientôt être changés par une organisation provinciale de hockey mineur. Cette semaine, le conseil d’administration de BC Hockey a abordé le sujet alors que d’autres fédérations sportives ont mis fin à l’utilisation du terme « midget » (qui signifie « nain », en anglais). L’utilisation de dénomination par groupe d’âge (U15, U17, etc.) permettrait aussi d’éviter toute confusion, a dit un porte-parole de l’association. BC Hockey se prépare à présenter un projet à Hockey Canada pour que le changement se fasse à l’échelle nationale. Le directeur de l’Association canadienne des athlètes nains, Allan Redford, s’est dit heureux des récents développements et espère que d’autres associations sportives emboîteront le pas.