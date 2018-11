Le trio Djokovic-Nadal-Federer au sommet de la hiérarchie

Photo: Glyn Kirk Agence France-Presse

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dominent dans cet ordre le sommet du classement de fin d’année pour la première fois depuis 2014. C’est la septième fois que ce trio de joueurs d’exception domine le classement pour conclure la saison. Toutefois, jamais auparavant chacun d’eux n’avait occupé à un certain moment le premier rang mondial la même année. Pour Djokovic, âgé de 31 ans, c’est la cinquième fois qu’il finit l’année au sommet de la hiérarchie, après 2011, 2012, 2014 et 2015. Seul Pete Sampras, avec six, en totalise davantage.