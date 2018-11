Le règne de Ron Hextall comme directeur général des Flyers est terminé

Les Flyers de Philadelphie ont congédié leur directeur général, Ron Hextall, au moment où l’équipe traverse une période difficile et se remet d’une défaite de 6-0 face aux Maple Leafs de Toronto.

Hextall a perdu son poste après un séjour de quatre saisons et demie. Les Flyers présentent une fiche de 10-11-2 sous la tutelle de l’entraîneur Dave Hakstol et ont déjà utilisé cinq gardiens cette saison.

Le président des Flyers, Paul Holmgren, a remercié Hextall pour « ses nombreuses contributions significatives », avant d'ajouter: « mais il est devenu évident que nous ne partageons plus la même philosophie sur la direction que doit prendre l’équipe ».

Il a dit qu’un changement immédiat était dans l’intérêt de l’équipe et qu’il espère nommer un nouveau directeur général « le plus rapidement possible ».

Les Flyers jouent mardi contre les Sénateurs d’Ottawa à domicile, où la foule de partisans autrefois passionnés boude le Wells Fargo Center, et ceux qui s’y rendent scandent « Renvoyez Hakstol » après chaque nouvelle défaite.

Holmgren et le président et chef de la direction de Comcast Spectacor, Dave Scott, ont déclaré qu’ils ne feraient aucun autre commentaire avant la conférence de presse de mardi.

Hextall a joué pendant 13 saisons dans la LNH, dont 11 lors de deux séjours distincts avec les Flyers. Il a également passé sept saisons en tant qu’assistant au directeur général chez les Kings de Los Angeles.

Son départ pourrait être lié à son soutien indéfectible envers Hakstol, l’entraîneur qu’il a embauché sans expérience de la LNH en 2015. Cette décision a étonné et Hextall a apparemment mis sa carrière en jeu dans un environnement où la pression est omniprésente.

Les Flyers n’ont pas remporté un championnat depuis leur conquête de la coupe Stanley en 1974 et en 1975. Ils ont atteint la finale à six reprises depuis et ont perdu à chaque fois.

Hextall a voulu minimiser les attentes d’avoir à gagner immédiatement, ce qui avait été le leitmotiv depuis les années 1970 sous le règne du propriétaire Ed Snider. Hextall a hérité des problèmes pour respecter le plafond salarial de son prédécesseur, Holmgren, ainsi que d’un noyau de joueurs talentueux, dont Claude Giroux, Wayne Simmonds et Jake Voracek.

Mais s’inspirant de ses voisins du Wells Fargo Center, les 76ers, Hextall a voulu utiliser la même recette. Cela impliquait de faire preuve de patience, de rebâtir l’équipe grâce au repêchage et de regarnir le système de filiales.

Sean Couturier, Shayne Gostisbehere, Travis Konecny, Ivan Provorov et Nolan Patrick, deuxième choix au repêchage de 2017, figurent parmi les jeunes joueurs sur lesquels les Flyers misent pour permettre à Hakstol de former une équipe championne. Les Flyers disposent maintenant d’un espace sous le plafond salarial d’environ 7 millions de dollars.

Le nouveau directeur général aura à prendre la décision sur le sort du personnel d’entraîneurs, ce qui placera assurément Hakstol sur la sellette. L’ancien entraîneur des Blackhawks de Chicago Joel Quenneville est disponible depuis son congédiement plus tôt cette saison.