Une journée difficile pour Alex Harvey à Ruka

Photo: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP

Ruka — Le Russe Alexander Bolshunov a remporté l’épreuve de 15 km classique dimanche à la Coupe du monde de ski de fond de Ruka, en Finlande, loin devant Alex Harvey. Bolshunov a complété la distance en 36 minutes et 17,8 secondes, devançant au fil d’arrivée le Norvégien Emil Iversen par 19,5 secondes et le Suédois Calle Halfvarsson par 21,2. Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, n’a pu faire mieux que le 22e rang, à 1:13,9. La veille, Harvey avait terminé en huitième place du sprint de 1,4 km. « Les départs individuels sont toujours très difficiles, a d’abord mentionné le fondeur âgé de 30 ans. Il m’a fallu un certain temps pour les comprendre, parce que je commençais toujours trop lentement dès le départ. Il faut commencer assez vite pour sentir de la douleur dès le premier tour, mais rester patient et ne pas aller trop vite pour s’exténuer. » Ainsi, le triple olympien a bouclé le premier des quatre tours de 3,75 km en 10e position, mais a lentement laissé filer du temps sur les trois suivants. Ses compatriotes Russell Kennedy, Andy Shields et Julien Locke ont terminé 71e, 82e et 83e, dans l’ordre.