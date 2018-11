F1: Valterri Bottas devant Red Bull à Abou Dhabi

Photo: Luca Bruno Associated Press

Abou Dhabi, Émirats arabes unis — Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres vendredi au Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi. Bottas, qui n’a pas signé la moindre victoire cette saison, a retranché 0,44 seconde au chrono du pilote Red Bull Max Verstappen sur le circuit Yas Marina, qui fait 5,55 km. La dernière de ses trois victoires en carrière en F1 s’était produite à cet endroit, l’an dernier. Son coéquipier chez Red Bull, Daniel Ricciardo, a enregistré le troisième temps, devant le quintuple champion du monde, Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari Sebastian Vettel terminera derrière le Britannique, au deuxième rang du championnat des pilotes, pour une deuxième saison consécutive. Verstappen, qui impressionne avec une victoire et quatre podiums supplémentaires au cours des six dernières courses, lutte avec Bottas pour l’obtention du quatrième rang au championnat des pilotes. Bottas ne dispose que d’une avance de trois points devant Verstappen, qui a gagné deux courses cette saison. Lance Stroll, sur Williams, a abouti au 19e échelon, à 2,810 secondes de Bottas, tandis que son coéquipier, Sergey Sirotkin, a terminé en 20e et dernière place.

Avec La Presse canadienne