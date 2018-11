Jo-Wilfried Tsonga pourrait s’absenter de la finale de la Coupe Davis

Lille, France — Jo-Wilfried Tsonga pourrait s’absenter du reste de la finale de la Coupe Davis après s’être blessé à l’aine pendant son match contre Marin Cilic vendredi. Le Français s’est blessé au troisième set du match qui s’est soldé 6-3, 7-5, 6-4 en faveur du meilleur joueur croate au monde. La Croatie mène 2-0 après les deux premiers matchs de simple, et pourrait obtenir sa deuxième coupe Davis samedi lors de la présentation du match de double. Tsonga sera examiné samedi matin afin de déterminer s’il sera, ou non, en mesure de jouer dimanche, si jamais la France parvient à pousser cette série jusqu’aux matchs de simple inversés. Le joueur de tennis français a déjà raté sept mois d’activités cette saison en raison d’une blessure à un genou. Il y a quatre ans, Tsonga, alors blessé à un bras, et ses compatriotes s’étaient inclinés en finale de la Coupe Davis devant la Suisse. Il avait perdu le premier match contre Stanislas Wawrinka avant d’être contraint à l’abandon.