Les partisans d’Halifax passent au vote pour le nom d’équipe de la LCF

Halifax — Un homme d’affaires qui tente d’implanter une concession de la LCF à Halifax a déclaré que le concours pour le choix du nom de l’équipe est une « course à deux » entre les Schooners de l’Atlantique et le Storm de l’Atlantique. Anthony LeBlanc, le président de Maritime Football Ltd., a refusé de préciser quel nom est présentement en avance, mais a admis qu’il avait été surpris d’apprendre que la course est aussi chaude. Le nom de l’équipe sera officiellement dévoilé lors d’un événement entourant les festivités de la Coupe Grey à Edmonton, vendredi. Ce concours exclusif faisait partie d’une campagne visant les détenteurs de billets de saison lancée il y a deux semaines. LeBlanc a indiqué que son groupe avait reçu plus de 5000 dépôts, c’est-à-dire que pour la somme de 50 $, les partisans pouvaient inscrire leur nom sur une liste prioritaire pour l’obtention de billets de saison. Il a ajouté qu’il considérait ce chiffre comme étant « assez phénoménal » puisque son groupe n’a pas encore commencé sa campagne de marketing.