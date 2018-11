Coupe Davis: Chardy s’exécutera en premier contre la Croatie

Photo: Philippe Huguen Agence France-Presse

Lille — Le capitaine de la France, Yannick Noah, a choisi Jérémy Chardy plutôt que Lucas Pouille pour le premier match de la finale de la Coupe Davis contre la Croatie. Chardy mènera la France, championne à 10 reprises, contre Borna Coric, à l’occasion d’un duel en salle sur la terre battue présenté au stade Pierre Mauroy vendredi. Pouille avait scellé la conquête du titre de la France contre la Belgique en finale l’an dernier, et plusieurs croyaient qu’il serait de nouveau le premier à s’exécuter. Chardy est invaincu en salle sur la terre battue en Coupe Davis. Jo-Wilfried Tsonga, qui a raté la majeure partie de la saison en raison d’une blessure, affrontera ensuite Marin Cilic, le meilleur tennisman croate, dans le deuxième match de simple. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut croiseront le fer avec Mate Pavic et Ivan Dodig en double samedi.