Les Devils défont le Canadien 5-2

Les Devils du New Jersey ont inscrit trois buts sans riposte en milieu de deuxième période en moins de cinq minutes et ils ont défait le Canadien de Montréal 5-2 mercredi soir au Prudential Center.

Pavel Zacha, avec ses troisième et quatrième de la saison, a été la vedette de la pétarade des Devils en marquant deux de ces trois buts, le deuxième lors d’une supériorité numérique.

Taylor Hall (6e) avait déclenché cette explosion en déjouant Carey Price à la suite d’un beau jeu de passes à trois, à 8:59.

Les Devils, qui affichaient un dossier de 3-7-1 à leurs 11 rencontres précédentes, ont marqué leurs trois buts après que le Canadien eut été inerte lors d’une supériorité numérique quelques minutes plus tôt.

Kyle Palmieri (12e) et Nico Hischier (4e) ont marqué les autres buts des Devils, qui ont dirigé 28 tirs vers Price dont 22 pendant les 40 premières minutes de jeu. Hall a ajouté une aide et Marcus Johansson en a récolté deux.

Dans la défaite, Jonathan Drouin a marqué son huitième but de la saison, en première période, et ajouté une mention d’aide sur celui de Max Domi en troisième période.

Ce but de Domi, son 11e cette année, lui a par ailleurs permis de prolonger à 11 sa séquence de matchs avec au moins un point. Durant cette séquence de succès, Domi a amassé six buts et neuf mentions d’aide.

Andrew Shaw a également terminé la rencontre avec deux points.

Les hommes de Claude Julien ont récolté 26 tirs en direction de Keith Kinkaid, dont 12 au troisième vingt.

Comme les 30 autres formations de la LNH, le Canadien sera en congé jeudi, jour de l’Action de Grâce aux États-Unis.

Vendredi, il tentera de renouer avec la victoire alors qu’il rendra visite aux Sabres de Buffalo dans un match qui commencera à 16 h.

Le lendemain, le Canadien sera de retour au Centre Bell pour compléter une éprouvante séquence de quatre parties en six soirs face aux Bruins de Boston.