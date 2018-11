Richard Legendre quitte l’Impact de Montréal

Le vice-président exécutif de l’Impact de Montréal, Richard Legendre, quitte l’organisation en étant à la fois fier du travail accompli et conscient de celui qui reste à faire. « On a fait énormément de chemin, mais on est encore un peu à court, a-t-il déclaré mardi lors de la conférence de presse officialisant son départ. Il faut compléter le travail. »

En début de journée, l’Impact a annoncé qu’après 11 années passées au sein du club et une carrière de près de 40 ans dans les milieux sportif et politique, Richard Legendre prendra sa retraite le 21 décembre prochain.

« J’aurai 66 ans en janvier et je trouve que je suis trop jeune pour continuer de travailler à plein temps », a lancé en souriant l’un des architectes du club montréalais tel qu’on le connaît aujourd’hui.

M. Legendre a indiqué que sa décision a été « longuement réfléchie » et qu’il a fait part de ses intentions une première fois au président de l’équipe, Joey Saputo, en juin 2017. Il a dit vouloir consacrer plus de temps à des activités personnelles, sans fermer la porte à « quelques collaborations professionnelles ».

Il pourra donner un coup de main à l’Impact en cas de besoin, mais son association avec l’équipe est bel et bien terminée, a-t-il précisé devant les médias. Il a notamment accepté d’être professeur associé au sein du nouveau microprogramme de deuxième cycle en management du sport offert depuis cet automne à HEC Montréal.

Poursuivre le travail

Richard Legendre s’est joint à l’Impact en 2007 à titre de vice-président exécutif du club et du stade Saputo. Il a piloté la construction du nouveau stade, inauguré en 2008, puis son agrandissement achevé en 2012 pour la première saison de l’Impact en Major League Soccer (MLS). Il a également supervisé la construction du centre d’entraînement de l’Impact, le Centre Nutrilait, en 2014.

« Je suis très fier d’avoir pu accompagner Joey et tout le club dans cette fulgurante progression des dix dernières années, la plus importante croissance d’une équipe sportive professionnelle au Québec durant cette période », a-t-il souligné en conférence de presse.

Il a insisté à plusieurs reprises sur « l’énorme chemin parcouru » depuis son arrivée, au moment où l’Impact évoluait sur un terrain qui n’était pas le sien – au Complexe sportif Claude-Robillard –, devant des foules d’environ 10 000 personnes.

« Nous ne sommes pas encore rendus là où nous voulons être, a-t-il admis. Mais je suis convaincu d’une chose : nous y serons bientôt. »

Il faisait ainsi référence au bilan dressé le mois dernier par Joey Saputo, qui a indiqué que l’équipe perd 11 à 12 millions de dollars par année et que l’appui du milieu des affaires et des partisans sera nécessaire pour remplir le stade Saputo et atteindre la rentabilité.

M. Saputo a remercié Richard Legendre pour le travail qu’il a accompli, en évoquant « son expertise, son dévouement et sa détermination ». « Puisque le départ de Richard est connu depuis quelques temps, le processus de transition est déjà bien amorcé et la restructuration du personnel administratif sera bientôt complétée », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Plusieurs vies

Avec le départ de M. Legendre, l’Impact perd un gestionnaire, mais aussi un interlocuteur bien branché dans les milieux sportif et politique, au Québec comme à l’international. M. Legendre a grandement contribué au passage du club en MLS et il a représenté l’équipe auprès des fédérations québécoise, canadienne et américaine de soccer. Il a notamment participé à la préparation de la candidature de Montréal en vue de la Coupe du monde de soccer 2026 organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Avant de se joindre à l’Impact, ce diplômé en récréologie a été successivement joueur de tennis professionnel, directeur des Internationaux de tennis du Canada et politicien. Élu député du Parti québécois pour la première fois en 2001 et nommé ministre responsable du Loisir et du Sport la même année, M. Legendre a aidé l’équipe avant même de s’y joindre : c’est lui qui a épaulé le premier ministre Bernard Landry au moment où le gouvernement du Québec a contribué à la relance de l’équipe, qui était passée bien près de disparaître un an auparavant.

L’annonce du départ de Richard Legendre survient deux semaines après celle du directeur technique de l’Impact, Adam Braz. L’ancien joueur du Bleu-blanc-noir et le club montréalais ont dit mettre fin à leur association « d’un commun accord ».