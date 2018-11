Les Capitals battent le Canadien 5-4 en prolongation

Les Capitals de Washington et le Canadien de Montréal ne s’affronteront plus en saison régulière au Centre Bell. Après les deux grands spectacles que ces deux équipes ont offerts au public le 1er novembre et de nouveau lundi, tout le monde accepterait un troisième rendez-vous dès demain soir.



Lars Eller a mis fin à un autre spectaculaire duel en trouvant le fond du filet avec 1:26 à jouer à la période de prolongation pour donner aux Capitals une victoire de 5-4 face au Canadien.



Alexander Ovechkin a mené la charge avec deux buts, ses 14e et 15e cette saison. Brett Connolly (3e) et Nicklas Backstrom (6e) ont également déjoué Carey Price, qui a fait face à 34 tirs.



Mike Reilly (2e), Brendan Gallagher (10e), Jeff Petry (2e) et Kenny Agostino, dont c’était le premier but dans la LNH depuis février 2017, ont déjoué Pheonix Copley, qui n’a joué que pendant 21 minutes 35 secondes avant de céder sa place à Braden Holtby.



Petry a ajouté une mention d’aide et Jesperi Kotkaniemi en a obtenu deux pour le Canadien, qui a bombardé les deux gardiens adverses de 44 tirs.



Malgré les cinq buts concédés, Price a été sensationnel en plusieurs occasions, incluant avec un peu plus de huit minutes à jouer à la troisième période contre Ovechkin, en lui volant un but grâce à sa mitaine gauche. Cinq minutes plus tard, il a réalisé un autre bel arrêt contre Ovechkin, avec sa jambière droite, sur un tir peu commode à ras la glace.



Il a cependant gardé son meilleur arrêt pour les toutes dernières secondes du temps réglementaire en se lançant vers sa droite pour bloquer de façon incroyable un autre tir d’Ovechkin. Même Ovechkin a applaudi l’arrêt de Price et lui a même donné une petite tape sur le ventre en passant devant le filet.



Toutefois, Holtby n’allait pas être en reste. Il a imité Price avec 2:45 à la prolongation en frustrant Gallagher après une belle passe de Phillip Danault.



Price n’a cependant pas très bien paru sur le but victorieux alors que la rondelle a semblé se faufiler entre ses jambières.



«Je ne pense pas qu’il a tiré la rondelle là où il voulait», a déclaré Price au sujet du filet décisif de Lars Eller.



Même s’il a été victime de ces cinq buts, Price a eu droit à un concert d’éloges de la part de ses coéquipiers et de l’entraîneur-chef, Claude Julien.



«Carey a tout fait pour nous garder dans le match. C’est peut-être cinq buts contre lui, mais c’est grâce à lui si nous étions encore dans le match à un certain moment», a analysé Julien.



«On se doit de remercier Carey. C’est grâce à lui si nous avons récolté un point au classement. Il a été exceptionnel ce soir, mais on ne l’a pas aidé», avait déclaré Tomas Tatar quelques instants plus tôt dans le vestiaire.



Dans la défaite, Max Domi a obtenu une mention d’aide, pour prolonger à dix sa séquence de matchs avec au moins un point. Ce faisant, il est devenu le premier joueur du Canadien à connaître une telle séquence de succès depuis Vincent Damphousse... en février 1996.



Les joueurs du Canadien reprendront la route pour deux matchs en trois soirs cette semaine. Mercredi soir, ils se rendront à Newark pour y affronter les Devils du New Jersey. Vendredi soir, ils affronteront les Sabres à Buffalo.



Trois buts en 75 secondes

Comme elles l’avaient fait le 1er novembre dernier au Centre Bell, les deux formations ont livré un spectacle de haut niveau, comme on en voit trop peu souvent en saison régulière.

Ce fut particulièrement le cas en deuxième période qui a vu le Canadien inscrire trois buts en 75 secondes, tout ça à l’intérieur des deux premières minutes de jeu de l’engagement pour se bâtir un coussin de 4-2.



Tout a commencé avec Gallagher, qui a foncé au filet de Copley pour faire dévier une passe de Danault dès la 20e seconde de jeu.



Petry a ensuite exploité une punition mineure à Madison Bowey pour donner l’avance au Canadien à 1:08. Seulement 27 secondes plus tard, c’était au tour d’Agostino de déjouer Copley, dont la brève soirée de travail a aussitôt pris fin.



Cette spectaculaire explosion a semblé déranger les Capitals à un point frôlant l’impatience, voire la panique. On l’a senti quand Eller a écopé d'une double mineure pour bâton élevé à l’endroit de Gallagher avec un peu plus de 13 minutes à écouler à l’engagement.



Mais le Tricolore a été incapable de planter les derniers clous dans le cercueil des visiteurs.



«Il faut trouver un moyen de marquer dans de telles situations», a déclaré Tatar.

Et comme les partisans de l’équipe étaient en droit de le craindre, ils allaient possiblement en payer le prix.



C’est ce qui est arrivé quand Backstrom a d’abord réduit à 4-3 l’avance du Canadien, à 13:20 du deuxième vingt.



Puis, à 1:02 de la troisième période, avec Danault et Jordie Benn au cachot, Ovechkin a ramené tout le monde à la case de départ en marquant, déjà, son quatrième but de la saison face à Price.



«Quand vous détenez une avance de 4-2, vous devez être capables de gérer le match, a noté Tatar. Ils ont eu un avantage numérique de cinq contre trois et ils ont marqué. Mais nous n’aurions pas dû perdre notre avance de deux buts.»