La jeune pilote Sophia Floersch est opérée après son spectaculaire accident

Macau — La jeune pilote Sophia Floersch s’est soumise à une opération pour une fracture à la colonne vertébrale après l’accident spectaculaire dont elle a été victime, dimanche, lors d’un Grand Prix de Formule 3 à Macao. L’Allemande de 17 ans était toujours en salle d’opération lundi soir (heure de Macao), après avoir déjà passé sept heures dans les mains des chirurgiens, a annoncé un porte-parole des autorités sanitaires de Macao. Floersch a subi une fracture à la colonne vertébrale, selon un rapport médical publié par son écurie, Van Amersfoort Racing. « Le monde entier a vu ce qui s’est passé et nous ne pouvons que remercier Dieu que ↕SophiaFloersch s’en tire avec des blessures relativement légères, a révélé Van Amersfoort Racing dans un gazouillis. Nos pensées vont également aux autres personnes impliquées et nous leur souhaitons un prompt rétablissement. » Une séquence vidéo montre que la Dallara-Mercedes de Floersch a percuté un concurrent en arrivant dans un virage à angle droit, puis s’est envolée, a traversé les grillages de sécurité et a fracassé une cabine abritant des photographes, avant de retomber dans une zone où se trouvaient des commissaires de piste. Le pilote japonais Sho Tsuboi, heurté par Floersch, a aussi été transporté conscient à l’hôpital, ainsi que deux photographes et un commissaire de course, victime d’une fracture de la mâchoire. L’incident a provoqué une interruption immédiate de la course et elle a repris après une pause d’une heure. Macao est une ancienne colonie portugaise près de Hong Kong.