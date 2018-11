Patinage de vitesse: le Canada remporte le bronze au sprint par équipe sur longue piste

L’équipe canadienne sur longue piste a remporté sa première médaille de la saison à la Coupe du monde de patinage de vitesse, dimanche.

Il s’agit d’une médaille de bronze au sprint en équipe chez les hommes. De plus, quatre Canadiens ont terminé au top 10 dans leurs distances respectives.

Laurent Dubreuil de Lévis, Antoine Gélinas-Beaulieu de Sherbrooke et Christopher Fiola de Montréal ont mis la main sur la première médaille du Canada cette saison.

Ils ont affiché un temps de 1:20,980 et récolté 96 points, qui leur a valu la troisième position et le bronze derrière les Pays-Bas, médaillés d’or, et la Norvège, médaillée d’argent.

« Ç’a été une très bonne course, a indiqué Fiola, qui en est à sa troisième saison. Les autres équipes étaient vraiment rapides, mais on a quand même réussi à aller chercher le bronze. C’est très encourageant en vue des étapes de la Coupe du monde à venir et on sait qu’on peut faire encore mieux. »

Le Canada a fini cinquième du sprint en équipe chez les dames, alors que la Russie, le Japon et les Pays-Bas ont accédé au podium. Kaylin Irvine de Calgary, Heather McLean de Winnipeg et Ivanie Blondin d’Ottawa ont affiché un temps de 1:29,540 et mérité 80 points.

Une journée après une cinquième place au départ de groupe, Blondin a réussi une quatrième position au 3000 m.

Isabelle Weidemann d’Ottawa, championne nationale au 3000 m féminin, le mois dernier, a terminé au neuvième rang — son deuxième top 10 à Obihiro, après une huitième place au départ en groupe féminin, samedi.

Dubreuil a signé son troisième top-10 de la fin de semaine en décrochant la septième place au 1000 m. Sur 500 m, il avait pris la cinquième place vendredi et la neuvième samedi.

Gélinas-Beaulieu a fini 10e sur 1000 m.

Au 5000 m, le médaillé d’argent olympique et détenteur du record du monde Ted-Jan Bloemen, de Calgary, a dû se contenter de la 13e place.

La Coupe du monde se poursuivra à Tomakomai au Japon, la fin de semaine prochaine.