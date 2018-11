Une cinquième place pour Laurent Dubreuil à Obihiro

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Obihiro, Japon — Laurent Dubreuil a amorcé sa saison en Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste vendredi en prenant la cinquième place du 500 mètres masculin à Obihiro, au Japon. Dubreuil, de Lévis, a réussi la meilleure performance individuelle de cette première journée de l’étape. Son temps de 35,049 secondes l’a placé à 0,31 seconde du médaillé d’or, le Norvégien Havard Holmefjord Lorentzen. Ses coéquipiers Christopher Fiola, de Montréal, et David La Rue, de Saint-Lambert, ont terminé 18e et 19e, respectivement. Le Canada a par ailleurs raté le podium de peu dans les épreuves de poursuite en équipes, alors que les dames ont terminé au quatrième rang et les hommes, en cinquième place.