Tennis: la première Coupe de l’ATP se déroulera en janvier 2020

Londres — Les dirigeants du tennis masculin ont annoncé jeudi la création de la Coupe de l’ATP, un nouveau tournoi en équipe. L’événement sera lancé en janvier 2020, une semaine avant les Internationaux d’Australie. La Coupe de l’ATP se déroulera en dix jours. La Coupe de l’ATP, dont la bourse globale sera de 15 millions, sera tenue en partenariat avec Tennis Australia. Les endroits et le moment de l’année ont été choisis pour optimiser la préparation en vue du premier Grand Chelem de la saison. Les Internationaux d’Australie vont débuter une semaine plus tard, à Melbourne. Les pays vont se qualifier pour la Coupe de l’ATP en vertu du classement de leur meilleur joueur. Six groupes de quatre nations vont disputer un tournoi rotation, en simple et en double.