L’Impact déniche un adjoint du personnel des joueurs à Rémi Garde

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Vassili Cremanzidis a été embauché par l’Impact de Montréal comme responsable de l’analytique et directeur adjoint du personnel des joueurs. Cremanzidis sera notamment responsable de la gestion de la masse salariale de la première équipe, ainsi que de la préparation et de la structuration des contrats des joueurs. Originaire de Montréal, Cremanzidis effectue un retour avec l’Impact après avoir occupé le rôle d’analyste des performances avec la première équipe de 2013 à 2015. Au cours des trois dernières saisons, il a fait partie du personnel technique des Earthquakes de San Jose. Âgé de 29 ans, Cremanzidis détient un baccalauréat en affaires de l’Université Concordia et une maîtrise en gestion du sport de l’Université Georgetown.